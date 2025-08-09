Une baleine a été liquidée tôt le matin, forçant la liquidation de la position courte de plus de 10 000 ETH, et la perte actuelle est d'environ 19 millions de dollars américains.

CEXDEX+
2025/08/09 08:34
PANews a rapporté le 9 août que, selon l'analyste on-chain Yu Jin, une baleine avec un taux de réussite de 75% sur quatre paris ETH a été liquidée, forçant la liquidation de sa position courte de 10 080 ETH (40,76 millions de dollars américains). Après de multiples liquidations et réductions par ordre Stop Loss, sa position courte de 70 000 ETH est maintenant réduite à 12 500 ETH, avec le dernier prix de liquidation à 4 095 dollars américains. La baleine a commencé à prendre une position courte sur ETH le 28 juillet et avait un profit non réalisé de 12,25 millions de dollars le 3 août. Cependant, comme auparavant, elle a continué à reconduire sa position au lieu de prendre son profit, ce qui a entraîné une perte complète de tous ses profits non réalisés et une perte de 19 millions de dollars à ce jour.

