La perte nette de la société de minage de Bitcoin TeraWulf s'est creusée à plus de 79 millions de dollars au premier semestre de l'année

PANews a rapporté le 9 août que, selon The Block, le rapport financier du deuxième trimestre de la société de minage de Bitcoin TeraWulf a montré que sa perte nette s'est élargie à plus de 79 millions de dollars au premier semestre de cette année en raison d'investissements continus dans le cloud computing et les opérations de minage. Les coûts d'exploitation (hors dépréciation) étaient d'environ 22 millions de dollars, une augmentation par rapport aux 13,9 millions de dollars du deuxième trimestre de 2024. Son cours de bourse est actuellement en baisse de près de 4% après avoir ouvert en hausse de près de 3%.

"TeraWulf continuera à exécuter sa stratégie pour développer une infrastructure numérique évolutive et durable afin de soutenir l'hébergement de cloud computing et le minage propriétaire de Bitcoin", a déclaré Paul Prager, PDG de TeraWulf.