Bloomberg : World Liberty Financial prévoit d'établir une société publique pour détenir ses tokens WLFI et lever 1,5 milliard de dollars

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 08:39
PANews a rapporté le 9 août que World Liberty Financial, une entreprise soutenue par la famille Trump, prévoit d'établir une société cotée en bourse pour détenir son token WLFI, rejoignant ainsi la tendance croissante des sociétés de finance d'actifs numériques. Selon des sources proches du dossier, la structure de l'accord est encore en cours de finalisation, avec un objectif de levée de fonds d'environ 1,5 milliard de dollars. L'entreprise a approché d'importants investisseurs dans les industries de la technologie et des cryptomonnaies concernant cette coentreprise, et les négociations progresseraient rapidement.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

PANews a rapporté le 7 janvier que SharpLink (SBET) a révélé avoir gagné 438 ETH grâce au staking Ethereum la semaine dernière, soit environ 1,4 million de dollars
PANews2026/01/07 09:13
ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ — ABOK, un innovateur émergent dans le secteur de l'énergie portable, est fier d'annoncer sa toute première exposition au CES 2026. Alors que
AI Journal2026/01/07 09:17
Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Selon les données de Coinglass, un grand trader (baleine) sur Hyperliquid a été liquidé pour 11,3 millions de dollars après la clôture forcée d'une seule position longue BTC/USD.
MEXC NEWS2026/01/07 10:46