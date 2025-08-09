Bloomberg : World Liberty Financial prévoit d'établir une société publique pour détenir ses tokens WLFI et lever 1,5 milliard de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 08:39 Partager

PANews a rapporté le 9 août que World Liberty Financial, une entreprise soutenue par la famille Trump, prévoit d'établir une société cotée en bourse pour détenir son token WLFI, rejoignant ainsi la tendance croissante des sociétés de finance d'actifs numériques. Selon des sources proches du dossier, la structure de l'accord est encore en cours de finalisation, avec un objectif de levée de fonds d'environ 1,5 milliard de dollars. L'entreprise a approché d'importants investisseurs dans les industries de la technologie et des cryptomonnaies concernant cette coentreprise, et les négociations progresseraient rapidement.

Opportunité de marché Cours OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $5.483 $5.483 $5.483 -0.65% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel Acheter du TRUMP maintenant