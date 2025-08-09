Au cours du mois dernier, plus de 1,035 million d'ETH ont été accumulés par plusieurs baleines/institutions inconnues, d'une valeur approximative de 4,167 milliards de dollars.

CEXDEX+
Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 09:57
Ethereum
PANews a rapporté le 9 août que la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin a révélé que plus de 1,035 million d'ETH (d'une valeur de 4,167 milliards de dollars) avaient été accumulés par plusieurs baleines inconnues et institutions via des échanges et des plateformes institutionnelles au cours du mois depuis le 10 juillet. Le prix de l'ETH a également augmenté de 45% durant ce mois, passant de 2 600 $ à 4 000 $.

La plupart des ETH accumulés par ces adresses devraient appartenir à des institutions ou des entreprises cotées aux États-Unis qui détiennent des réserves d'ETH (à l'exclusion de SBET, dont l'adresse est connue). Le prix moyen de ces ETH accumulés est d'environ 3 546 $.

