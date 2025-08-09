Au cours du mois dernier, plus de 1,035 million d'ETH ont été accumulés par plusieurs baleines/institutions inconnues, d'une valeur approximative de 4,167 milliards de dollars.

PANews a rapporté le 9 août que la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin a révélé que plus de 1,035 million d'ETH (d'une valeur de 4,167 milliards de dollars) avaient été accumulés par plusieurs baleines inconnues et institutions via des échanges et des plateformes institutionnelles au cours du mois depuis le 10 juillet. Le prix de l'ETH a également augmenté de 45% durant ce mois, passant de 2 600 $ à 4 000 $.
La plupart des ETH accumulés par ces adresses devraient appartenir à des institutions ou des entreprises cotées aux États-Unis qui détiennent des réserves d'ETH (à l'exclusion de SBET, dont l'adresse est connue). Le prix moyen de ces ETH accumulés est d'environ 3 546 $.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.