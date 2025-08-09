CEXDEX+
BlackRock : Pas de projets de dépôt d'ETF XRP ou SOL pour le moment

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 09:36
PANews a rapporté le 9 août que BlackRock, selon The Block, a déclaré qu'il n'a actuellement aucun projet de soumettre un ETF XRP ou SOL. Des entreprises comme ProShares, 21Shares, Canary et Bitwise ont soumis des demandes pour des ETF XRP potentiels à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et sont en attente d'examen. Certaines sources indiquent que si BlackRock avait eu l'intention de lister un ETF XRP, il aurait déjà soumis la demande.

PANews a rapporté le 7 janvier que SharpLink (SBET) a révélé avoir gagné 438 ETH grâce au staking Ethereum la semaine dernière, soit environ 1,4 million de dollars
PANews2026/01/07 09:13
Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux.
Cryptopolitan2026/01/07 10:00
L'article Le rallye du prix de SUI pourrait se prolonger, mais une chute de 32 % reste envisageable est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés : Le prix de la crypto SUI a rapidement augmenté à partir de
BitcoinEthereumNews2026/01/07 09:12