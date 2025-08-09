BlackRock : Pas de projets de dépôt d'ETF XRP ou SOL pour le moment Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 09:36 Partager

PANews a rapporté le 9 août que BlackRock, selon The Block, a déclaré qu'il n'a actuellement aucun projet de soumettre un ETF XRP ou SOL. Des entreprises comme ProShares, 21Shares, Canary et Bitwise ont soumis des demandes pour des ETF XRP potentiels à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et sont en attente d'examen. Certaines sources indiquent que si BlackRock avait eu l'intention de lister un ETF XRP, il aurait déjà soumis la demande.

