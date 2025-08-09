L'ancien ministre de la Justice du Monténégro propose d'émettre des obligations d'État de 500 millions d'euros sur cinq ans pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum

PANews a rapporté le 9 août que l'ancien ministre de la Justice du Monténégro, Andrej Milovi, a proposé une émission urgente d'obligations gouvernementales de 500 millions d'euros sur cinq ans pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, visant à créer une réserve numérique nationale. Il estime que la valeur de ces réserves pourrait atteindre 3 à 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Milovi a noté que des pays comme les États-Unis ont déjà commencé à s'orienter vers des stratégies de réserve numérique et prédit que la valeur du Bitcoin et de l'Ethereum augmentera considérablement d'ici 2030.
