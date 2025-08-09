CEXDEX+
PANews a rapporté le 9 août que l'ancien ministre de la Justice du Monténégro, Andrej Milovi, a proposé une émission urgente d'obligations gouvernementales de 500 millions d'euros sur cinq ans pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, visant

L'ancien ministre de la Justice du Monténégro propose d'émettre des obligations d'État de 500 millions d'euros sur cinq ans pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 09:51
PANews a rapporté le 9 août que l'ancien ministre de la Justice du Monténégro, Andrej Milovi, a proposé une émission urgente d'obligations gouvernementales de 500 millions d'euros sur cinq ans pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, visant à créer une réserve numérique nationale. Il estime que la valeur de ces réserves pourrait atteindre 3 à 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Milovi a noté que des pays comme les États-Unis ont déjà commencé à s'orienter vers des stratégies de réserve numérique et prédit que la valeur du Bitcoin et de l'Ethereum augmentera considérablement d'ici 2030.

