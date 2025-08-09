Linea publie sa feuille de route produit pour les neuf prochains mois

PANews a rapporté le 9 août que Linea a publié sa feuille de route produit pour les neuf prochains mois, se concentrant sur quatre domaines clés de progrès :
- Performance : Mise à l'échelle d'Ethereum en atteignant 0,5 gGas/s (~5 000 TPS) et réalisation du proof-of-stake sur Ethereum d'ici le Q2 2026.
- Compatibilité Ethereum : Assurer la compatibilité avec Ethereum, suivre le fork L1, et contribuer activement à l'économie ETH via le mécanisme de destruction, avec l'objectif principal d'atteindre le zkEVM de Type-1 d'ici le Q1 2026.
- Minimisation de la confiance : Atteindre la Phase 1 au Q4 2025, éliminer les points uniques de défaillance et les hypothèses de confiance, et décentraliser la construction des blocs vers un ensemble de nœuds autorisés en 2026.
- Efficacité du capital : Commençant par le lancement du Native Yield au Q4 2025, Linea deviendra le meilleur endroit pour stake le capital ETH, offrant des rendements ajustés au risque solides.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.