Linea publie sa feuille de route produit pour les neuf prochains mois

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 10:10

PANews a rapporté le 9 août que Linea a publié sa feuille de route produit pour les neuf prochains mois, se concentrant sur quatre domaines clés de progrès :

  • Performance : Mise à l'échelle d'Ethereum en atteignant 0,5 gGas/s (~5 000 TPS) et réalisation du proof-of-stake sur Ethereum d'ici le Q2 2026.
  • Compatibilité Ethereum : Assurer la compatibilité avec Ethereum, suivre le fork L1, et contribuer activement à l'économie ETH via le mécanisme de destruction, avec l'objectif principal d'atteindre le zkEVM de Type-1 d'ici le Q1 2026.
  • Minimisation de la confiance : Atteindre la Phase 1 au Q4 2025, éliminer les points uniques de défaillance et les hypothèses de confiance, et décentraliser la construction des blocs vers un ensemble de nœuds autorisés en 2026.
  • Efficacité du capital : Commençant par le lancement du Native Yield au Q4 2025, Linea deviendra le meilleur endroit pour stake le capital ETH, offrant des rendements ajustés au risque solides.
