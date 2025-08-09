Le président de The ETF Store : Les sociétés de holding d'Ethereum et les ETF spot ont acheté 19 milliards de dollars d'Ethereum depuis le début de cette année Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 10:29 Partager

PANews a rapporté le 9 août que Nate Geraci, président de The ETF Store, a tweeté que jusqu'à présent cette année, les sociétés de holding Ethereum et les ETFs spot ont acheté pour 19 milliards de dollars d'Ethereum, dont 7 milliards de dollars investis par les ETFs et 12 milliards de dollars investis par les entreprises.

