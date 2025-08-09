Le président de The ETF Store : Les sociétés de holding d'Ethereum et les ETF spot ont acheté 19 milliards de dollars d'Ethereum depuis le début de cette année

PANews a rapporté le 9 août que Nate Geraci, président de The ETF Store, a tweeté que jusqu'à présent cette année, les sociétés de holding Ethereum et les ETFs spot ont acheté pour 19 milliards de dollars d'Ethereum, dont 7 milliards de dollars investis par les ETFs et 12 milliards de dollars investis par les entreprises.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.