Le président de The ETF Store : Les sociétés de holding d'Ethereum et les ETF spot ont acheté 19 milliards de dollars d'Ethereum depuis le début de cette année

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 10:29
PANews a rapporté le 9 août que Nate Geraci, président de The ETF Store, a tweeté que jusqu'à présent cette année, les sociétés de holding Ethereum et les ETFs spot ont acheté pour 19 milliards de dollars d'Ethereum, dont 7 milliards de dollars investis par les ETFs et 12 milliards de dollars investis par les entreprises.

