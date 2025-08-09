SBI Clarifie le Statut de l'ETF XRP Avec un Dépôt Synchronisé Pour une Percée Réglementaire

Le XRP est propulsé sur le devant de la scène alors que la demande institutionnelle s'accélère, avec SBI qui se positionne pour des ambitions d'ETF or-et-crypto au milieu de spéculations croissantes et d'une anticipation grandissante pour l'approbation réglementaire du Japon.

SBI développe l'écosystème XRP avant l'approbation potentielle du Japon pour les ETFs d'actifs crypto

L'intérêt institutionnel croissant pour le XRP, associé à une spéculation croissante du marché concernant les fonds négociés en bourse (ETFs) potentiels liés au token, a mis cet actif crypto davantage en lumière. Dans sa présentation des résultats trimestriels du 31 juillet 2025, SBI Holdings—un conglomérat financier basé à Tokyo avec des activités dans la banque, les valeurs mobilières et les actifs numériques—a présenté un plan pour un ETF coté à la Bourse de Tokyo qui allouerait plus de 51% aux ETFs sur l'or et jusqu'à 49% aux ETFs d'actifs crypto comme ceux suivant le XRP.

Bien que la présentation n'ait pas indiqué qu'un dépôt avait été effectué, certains médias ont prématurément rapporté que cela s'était produit. Cela a incité l'entreprise à clarifier : "Contrairement à certains rapports médiatiques, nous n'avons déposé aucune demande auprès de l'autorité pour former un ETF lié aux actifs crypto." Un représentant de SBI a déclaré à Cointelegraph :

Le représentant a expliqué davantage : "Au Japon, les ETFs qui incorporent des actifs crypto devraient être approuvés d'une manière qui s'aligne sur les réponses des autorités financières et fiscales. Par conséquent, le dépôt sera effectué après que ces révisions légales auront été faites."

La proposition d'ETF s'appuie sur l'exposition extensive de SBI au XRP, ancrée par sa participation d'environ 9% dans Ripple Labs. La société a déclaré que la valorisation de cette participation n'est pas encore reflétée dans les revenus car les importantes réserves de XRP sous séquestre de Ripple n'ont pas de prix de marché définitif jusqu'à ce qu'une introduction en bourse ou un événement similaire se produise. SBI anticipe des "gains significatifs" une fois cette étape atteinte.

Bien avant toute approbation d'ETF, SBI a déjà intégré le XRP dans ses opérations. Depuis 2020, il fournit du XRP aux actionnaires comme avantage, et à partir de juillet 2025, il permettra d'échanger des points de carte de crédit APLUS contre du XRP, du Bitcoin ou de l'Ethereum via SBI VC Trade. Le groupe prévoit également de lister Ripple USD (RLUSD), le stablecoin adossé au dollar américain de Ripple, au cours de l'exercice fiscal actuel. En combinant le développement de produits, l'intégration d'infrastructure et des participations stratégiques, SBI se positionne pour capitaliser si les régulateurs japonais approuvent les ETFs liés au XRP.