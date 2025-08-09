Une baleine dans une certaine bande a acheté 2 045 ETH il y a cinq heures à un prix moyen de 4 057,6 $. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 10:24 Partager

PANews a rapporté le 9 août que @ai_9684xtpa a surveillé le volume des tradings. Il y a cinq heures, la baleine pfm.eth a dépensé 2,917 millions USDC et 5,39 millions USDT pour acheter 2 045 ETH à un prix d'entrée moyen de 4 057,6 $. Au cours des dernières 24 heures, elle a suivi la hausse et acheté 2 802 ETH (11,297 millions $) on-chain à un prix d'entrée moyen de 4 032 $.

