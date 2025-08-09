Émettre une monnaie et retirer un pool = une peine de prison de 4 ans ! Une analyse complète du "champ de mines" de l'emploi crypto pour les étudiants.

Auteur : Wenser ; Éditeur : Qin Xiaofeng

Produit par | Odaily Planet Daily

L'industrie des crypto-monnaies a toujours été une forêt sombre, nécessitant une vigilance non seulement contre les menaces de sécurité on-chain, mais aussi contre l'épée légale du monde réel. Les jeunes et les personnes inexpérimentées, en particulier, ont souvent une compréhension vague des risques criminels associés à des activités comme l'émission de jetons, le trading Over-the-counter (OTC) et la manipulation des pools de liquidité.

Pour renforcer la sensibilisation à la prévention des risques, Odaily Planet Daily va répertorier les cas judiciaires nationaux typiques liés aux monnaies de ces dernières années et analyser les principaux points de risque juridique (Note : Cet article est uniquement destiné à des fins de référence juridique et ne constitue pas un avis juridique. Les termes spécifiques sont soumis aux interprétations officielles.)

Accusation 1 : La revente de devises étrangères constitue une opération commerciale illégale, impliquant plus de 200 millions de yuans

La Cour populaire suprême a publié un cas typique montrant que le tribunal intermédiaire de Leshan dans la province du Sichuan a renforcé le procès d'une affaire impliquant des échanges illégaux de devises étrangères utilisant USDT.

Entre 2020 et 2021, Wan Mouyuan et d'autres se sont livrés à des transactions de change illégales impliquant plus de 234 millions de yuans via le modèle "RMB-USDT-USD". Le tribunal les a reconnus coupables d'opérations commerciales illégales et a condamné le principal contrevenant, Wan Mouyuan, à 13 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1,14 million de yuans. Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont été reconnus coupables d'opérations commerciales illégales et condamnés respectivement à 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois de prison, et à des amendes de 710 000 yuans et 250 000 yuans. Suite au verdict de première instance, les accusés ont accepté la sentence et le parquet n'a pas fait appel. Le verdict est depuis entré en vigueur.

Il existe deux autres cas impliquant le crime d'opération commerciale illégale, qui sont énumérés ici :

Premièrement, en décembre 2022, le tribunal populaire du comté de Dapu a prononcé un verdict dans une affaire de trading en espèces de monnaie virtuelle. Le principal contrevenant Chen a été condamné à huit mois de prison et à une amende de 20 000 yuans pour le crime d'opération commerciale illégale ; le complice Li a été condamné à six mois et dix jours de prison et à une amende de 1 000 yuans ; l'argent volé de 5 101 770 yuans a été confisqué conformément à la loi et remis au trésor public.

Selon les rapports, en novembre 2021, Chen a commencé à échanger des monnaies virtuelles contre des espèces. Il achetait des USDT auprès d'investisseurs en crypto-monnaies de détail qu'il connaissait et les revendait à l'acquéreur, profitant de la différence. Le prix de chaque transaction était fixé par l'acquéreur, qui comparait le prix d'un U-coin avec les prix actuels du jour d'autres monnaies virtuelles pour calculer un prix rentable. Comme chaque transaction impliquait de grandes quantités d'espèces, Chen, craignant un vol, a engagé Li comme garde du corps pour escorter les transactions en espèces avec les investisseurs de détail. Le tribunal a estimé que Chen et Li s'étaient livrés à une forme déguisée de trading de devises étrangères, utilisant le commerce de monnaie virtuelle comme forme dissimulée, d'une manière grave qui constituait des opérations commerciales illégales.

Deuxièmement, trois jeunes hommes nés après 1995 se sont engagés dans une "entreprise" de change utilisant la monnaie virtuelle comme médium d'échange. En quelques mois seulement, ils ont réalisé plus de 650 transactions, échangeant près de 30 millions de yuans. Suite aux poursuites engagées par le parquet du comté de Jianhu, Lin et les trois autres ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de cinq ans à un an et six mois pour opérations commerciales illégales, et ont été condamnés à une amende. L'examen du procureur a conclu que Lin et les trois autres ont utilisé la monnaie virtuelle comme médium pour fournir des services d'échange et de paiement transfrontaliers afin de profiter des différentiels de taux de change. Cela exploitait les propriétés uniques de la monnaie virtuelle pour contourner les réglementations nationales sur le contrôle des changes, sapant l'efficacité de la gestion des changes et la stabilité des taux de change légaux, perturbant l'ordre normal du marché financier. Ils devraient être tenus pénalement responsables d'opérations commerciales illégales.

Commentaire d'Odaily Planet Daily : Comme nous le savons tous, les réglementations nationales de contrôle des changes limitent les transactions individuelles de change à environ 50 000 dollars américains par an. La nature décentralisée et anonyme des crypto-monnaies facilite le traitement et le trading des changes, ce qui présente à son tour certains risques juridiques. La première affaire, en raison de l'énorme somme d'argent impliquée et de la longue durée des crimes, constitue un exemple parfait de juridiction élevée, démontrant une application précise de la loi, une décision appropriée et une importance exemplaire significative. Les deuxième et troisième cas suivent des circonstances similaires, mais peut-être en raison de leurs circonstances relativement mineures, les sanctions correspondantes sont également relativement légères.

Accusation 2 : Blanchiment d'argent, chiffre d'affaires bancaire de 25 000 yuans, profit illégal de plus de 5 000 yuans

Le 26 juillet 2024, le tribunal populaire de la ville de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un verdict dans une affaire de blanchiment d'argent par monnaie virtuelle. Un homme sans emploi, connu sous le pseudonyme de Xiao Wu, a été condamné à six mois de prison, avec sursis d'un an, et à une amende de 2 000 RMB pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent par monnaie virtuelle.

Le dossier de l'affaire révèle qu'en novembre 2023, Xiao Wu a contacté une "société de blanchiment d'argent" via Telegram pour rembourser des dettes de carte de crédit contractées lors d'investissements en devises étrangères et en crypto-monnaies pendant ses études universitaires. Il a acheté des U-coins sur la plateforme de trading, puis les a transférés et vendus via l'application "U-MATOU", profitant de la différence.

Le 22 décembre 2023, le poste de police de Zhongguancun du bureau de la sécurité publique de Liyang a reçu un rapport d'un résident qui avait été escroqué de 3 830 yuans par le biais d'un système de "commande par balayage". L'enquête préliminaire des autorités de sécurité publique a révélé que 2 520 yuans avaient été déposés sur la carte bancaire de Xiao Wu. L'enquête a révélé 13 transactions totalisant plus de 25 000 yuans sur le compte bancaire de Xiao Wu, générant un profit illégal de plus de 5 000 yuans.

Commentaire incisif d'Odaily Planet Daily : Le blanchiment d'argent est également l'un des crimes les plus courants dans l'industrie des crypto-monnaies. Que ce soit au niveau national ou à l'étranger, quelle que soit l'ampleur ou le profil des personnes impliquées, il existe un certain risque de blanchiment d'argent. En particulier, les individus qui utilisent leurs propres cartes bancaires pour aider des entreprises illégales nationales et étrangères à transférer des fonds peuvent facilement être accusés du crime de complicité.

Accusation trois : Fraude. Un étudiant universitaire né après 2000 a émis Tugoucoin et a immédiatement retiré sa liquidité. Il a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.

Yang Qichao, un étudiant universitaire né après 2000, a émis le "Dogcoin" BFF sur la BNB Chain. Parce qu'il a retiré la liquidité, causant à d'autres une perte de 50 000 USDT, il a été reconnu coupable de fraude par le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang dans la province du Henan en première instance et condamné à quatre ans et six mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.

Le 20 mai 2024, l'affaire s'est ouverte pour un second procès au tribunal intermédiaire de Nanyang. L'avocat de la défense de Yang Qichao a maintenu son innocence, arguant que la monnaie virtuelle émise par l'accusé, Yang Qichao, possédait une adresse de contrat unique et inaltérable, excluant toute "fausse monnaie". L'accusé et la personne qui a signalé l'affaire étaient tous deux des vétérans du marché des crypto-monnaies et clairement conscients des risques liés à la spéculation sur les monnaies virtuelles. De plus, la plateforme permet d'ajouter ou de retirer de la liquidité à tout moment, et les actions de l'accusé n'ont pas violé les règles de la plateforme. Les jetons BFF de la victime ont pris de la valeur après l'incident en raison de l'augmentation de la liquidité. Si la transaction avait pu être échangée contre plus d'USDT qu'auparavant, la victime n'aurait subi aucune perte. Né en 2000, Yang Qichao était un étudiant en dernière année d'une université du Zhejiang avant l'incident. Au début du mois de mai 2022, il a pris connaissance d'une organisation autonome communautaire appelée District Future DAO, qui menait une publicité préliminaire et une promotion pour l'émission d'un jeton virtuel décentralisé. Il a créé un jeton appelé BFF, qui partage le même nom anglais que District Future, et a ajouté 300 000 BSC-USD et 630 000 BFF de liquidité. La même seconde où Yang Qichao a ajouté de la liquidité, Luo a dépensé 50 000 USDT pour échanger contre 85 316,72 BFF. Seulement 24 secondes plus tard, Yang Qichao a retiré la liquidité BFF, ce qui a entraîné l'échange par Luo de 81 043 BFF contre seulement 21,6 USDT. En remontant à la source, Luo a trouvé Yang Qichao par l'intermédiaire d'un ami WeChat commun. Il a exigé un remboursement pour ses pertes, mais a essuyé un refus.

Le 3 mai 2022, Luo a déposé un rapport de police, alléguant qu'il avait été escroqué de plus de 300 000 RMB (convertis en 50 000 USDT) d'un investissement en monnaie virtuelle. Peu après, la police a ouvert une affaire criminelle pour suspicion de fraude et a arrêté Yang Qichao à Hangzhou, Zhejiang, en novembre de la même année.

Commentaire d'Odaily Planet Daily : Oui, émettre et retirer un pool de pièces est strictement un crime, surtout lorsque quelqu'un subit des pertes financières et que l'émetteur spécifique peut être identifié. Selon des initiés, Yang est un "arnaqueur professionnel on-chain qui exécute des arnaques de phishing", ouvrant et retirant souvent des pools sous couvert de projets légitimes en même temps, ce qui fait de lui un "récidiviste professionnel". Selon des rapports de presse antérieurs, l'auteur a même affirmé : "Je ne fais que récupérer les points que mon patron m'a coupés, et j'ai été arnaqué de nombreuses fois." Il est rappelé aux utilisateurs de respecter les lois et réglementations nationales et d'éviter de participer à des activités d'émission de pièces.

Accusation 4 : Organisation et direction de systèmes pyramidaux, avec le montant le plus élevé impliqué atteignant plus de 210 millions de yuans

En novembre 2024, le compte officiel du parquet populaire provincial du Yunnan a rapporté que le parquet du comté de Shidian a récemment déposé une accusation publique contre Li Moumou et 10 autres personnes pour avoir organisé et dirigé un système pyramidal. Après le procès, Li et les 10 autres accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de six ans à deux ans et à des amendes comprises entre 500 000 RMB et 100 000 RMB pour avoir organisé et dirigé un système pyramidal.

Depuis mai 2021, Li Moumou a successivement rassemblé Huang Mou, Jin Moumou et d'autres pour utiliser la "blockchain" et la "monnaie virtuelle" comme artifices pour réaliser des profits illégaux. Ils ont mis en place 5 pools de financement sur la plateforme en ligne sous prétexte d'acheter et de détenir de la monnaie numérique virtuelle A et d'émettre des monnaies numériques virtuelles B et C. Par le biais de réunions sur place, de groupes WeChat et d'autres méthodes hors ligne et en ligne, ils ont créé un personnage à succès, ont profité de leur contexte professionnel spécial et ont utilisé des slogans tels que "une pièce pour une maison de luxe, une pièce pour une voiture de luxe" et "gagnez facilement des centaines de milliers ou des millions par jour" pour largement publiciser le système de récompense et les perspectives de profit, et ont trompé le grand public pour obtenir des qualifications de membre en achetant, détruisant, ajoutant au pool de financement, etc., et en accomplissant les tâches assignées, et en obtenant des dividendes statiques et des rendements dynamiques basés directement ou indirectement sur le nombre de personnes développées et le montant de l'investissement, form