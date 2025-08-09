La communauté crypto se mobilise derrière Roman Storm alors que le procès se prolonge

Les leaders de l'industrie crypto ont exprimé leur mécontentement face à la récente décision de justice dans l'affaire Roman Storm.

Les principales entreprises crypto, dont la Fondation Ethereum, font des dons pour offrir une aide juridique à Storm alors que son procès se poursuit.

Un jury de Manhattan a reconnu mercredi Storm coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence avant d'ajourner l'affaire.

Le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a reçu le soutien des leaders de l'industrie crypto après qu'un jury de Manhattan l'a reconnu coupable mercredi d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence.

Roman Storm obtient le soutien de l'industrie crypto, la Fondation Ethereum fait un don de 500 000 $

L'industrie crypto s'est ralliée derrière Roman Storm, critiquant le DOJ pour avoir engagé des poursuites et soutenant que l'écriture de code n'est pas un crime.

Les leaders de l'industrie ont contribué à la défense juridique de Storm, la Fondation Ethereum faisant un don supplémentaire de 500 000 $ à cet effort.

"La Fondation Ethereum a généreusement offert de doubler jusqu'à 500 000 $ de dons supplémentaires pour soutenir l'aide juridique de Roman", a publié vendredi un compte X dédié au soutien de l'affaire Storm.

La Fondation Ethereum avait précédemment fait un don de 500 000 $ pour l'affaire Storm en juin et avait promis de doubler jusqu'à 750 000 $ de dons de la communauté à ce moment-là.

Ce soutien intervient quelques jours seulement après que le cofondateur de Tornado Cash a été reconnu coupable de l'un des trois chefs d'accusation fédéraux. Un jury de Manhattan a rendu un verdict de culpabilité contre Storm pour le chef d'accusation 2, qui affirme qu'il exploitait une entreprise de transmission d'argent sans licence.

Le jury n'a pas réussi à s'entendre sur les deux autres chefs d'accusation pour blanchiment d'argent et violations de sanctions, mais prévoit apparemment de rejuger Storm sur ces accusations.

"Il n'est pas surprenant que le jury n'ait pas pu s'entendre sur ces deux chefs d'accusation - le DOJ a commis beaucoup d'erreurs et ils ne devraient pas rejuger Roman sur ces accusations", a écrit la directrice exécutive du Defi Fund, Amanda Tuminelli, dans un post X mercredi.

Plusieurs leaders de l'industrie ont exprimé que le cofondateur de Tornado Cash ne devrait pas être tenu responsable des actions des acteurs malveillants sur la plateforme, notamment parce qu'elle n'avait pas la garde ou le contrôle des fonds.

"Roman Storm ne devrait pas être poursuivi comme un transmetteur d'argent. La seule fonction que son logiciel et ses serveurs fournissaient était de diffuser des messages d'utilisateurs cryptographiquement signés sans aucune modification", a écrit le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, dans un post X mercredi.

D'autres membres de la communauté crypto soutiennent également que la condamnation constitue une menace pour la technologie axée sur la confidentialité et les développeurs, avec le potentiel de modifier l'avenir de la DeFi si elle est maintenue.

Storm doit encore faire face à la sentence dans cette affaire, mais il aurait l'intention de faire appel du verdict actuel du jury.

En 2023, les autorités fédérales ont accusé Storm d'avoir facilité plus d'un milliard de dollars de transactions crypto illégales, impliquant prétendument le groupe Lazarus sanctionné de la Corée du Nord. Il a également été accusé d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'enfreindre les lois sur les sanctions.