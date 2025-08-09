CEXDEX+
PANews a rapporté le 9 août que Techinasia a annoncé qu'Andreessen Horowitz a accepté de diriger une levée de fonds de 200 millions de dollars pour Periodic Labs, une startup de quelques mois axée sur l'intelligence artificielle

La startup d'IA Periodic Labs, dirigée par un ancien VP d'OpenAI, lève 200 millions de dollars, menée par a16z

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 10:34
PANews a rapporté le 9 août que Techinasia a annoncé qu'Andreessen Horowitz a accepté de diriger une levée de fonds de 200 millions de dollars pour Periodic Labs, une startup de quelques mois axée sur l'intelligence artificielle pour la science des matériaux. L'investissement devrait porter la valorisation de Periodic Labs à 1 milliard de dollars avant une nouvelle levée de fonds.

Periodic Labs a été fondée par Liam Fedus, ancien vice-président de la recherche chez OpenAI, et Ekin Dogus Cubuk, ancien chercheur scientifique chez DeepMind. L'entreprise vise à utiliser l'intelligence artificielle pour rechercher et découvrir de nouveaux matériaux. OpenAI devrait participer à cette levée de fonds, mais les termes spécifiques n'ont pas encore été finalisés.

