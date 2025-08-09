CEXDEX+
Une baleine a précédemment vendu 38 582 ETH pendant la chute de l'ETH et rachète actuellement 1 800 ETH à un prix élevé.

2025/08/09 11:31

Selon PANews le 9 août, d'après la surveillance de Lookonchain, il y a environ une semaine, la baleine 0x3c9E a vendu en panique 38 582 ETH, d'une valeur de 136,89 millions de dollars, à un prix de 3 548 dollars pendant la chute de l'ETH. Lorsque l'ETH a connu une remontée, la baleine a racheté 1 800 ETH, d'une valeur de 7,22 millions de dollars, à un prix élevé de 4 010 dollars.

