Analyse : Si ETH franchit le niveau de résistance clé de 4 100 $, il pourrait rapidement grimper à 4 400-4 500 $

PANews a rapporté le 9 août que selon Cointelegraph, l'optimisme concernant ETH est en hausse dans l'industrie des cryptomonnaies. Le prix d'ETH a dépassé les 4 000 $ vendredi, déclenchant une position courte d'environ 105 millions de dollars en ETH, mais l'augmentation potentielle du prix pourrait ouvrir la voie à d'autres short squeezes.
L'analyste Ash Crypto a souligné que le véritable test sera le niveau de résistance clé de 4 100 $. Une rupture au-dessus de ce niveau de prix pourrait déclencher un short squeeze, stimulant une hausse rapide d'ETH jusqu'à 4 400-4 500 $.
