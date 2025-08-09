CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 9 août que selon les données de SoSoValue, l'ETF spot Ethereum a enregistré un afflux net total de 461 millions de dollars américains hier (8 août, heure de l'Est des États-Unis). L'EthereumPANews a rapporté le 9 août que selon les données de SoSoValue, l'ETF spot Ethereum a enregistré un afflux net total de 461 millions de dollars américains hier (8 août, heure de l'Est des États-Unis). L'Ethereum

L'ETF au comptant d'Ethereum a enregistré un afflux net de 461 millions de dollars hier, marquant le quatrième jour consécutif d'afflux net

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 11:58

PANews a rapporté le 9 août que selon les données de SoSoValue, l'ETF spot Ethereum a enregistré un afflux net total de 461 millions de dollars américains hier (8 août, heure de l'Est des États-Unis).

L'ETF spot Ethereum avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF ETHA de Blackrock, avec un afflux net journalier de 255 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total d'ETHA a atteint 9,848 milliards de dollars américains.

Le second est l'ETF FETH de Fidelity, avec un afflux net journalier de 132 millions de dollars américains. L'afflux net historique total actuel de FETH a atteint 2,375 milliards de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF spot Ethereum était de 23,384 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (capitalisation boursière en pourcentage de la capitalisation boursière totale d'Ethereum) a atteint 4,77%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 9,816 milliards de dollars américains.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux

Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux

Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux.
Partager
Cryptopolitan2026/01/07 10:00
Avancée de Morgan Stanley sur les ETF Bitcoin et Solana

Avancée de Morgan Stanley sur les ETF Bitcoin et Solana

L'article Morgan Stanley's Bitcoin, Solana ETF Push est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Morgan Stanley dépose des demandes pour des ETF Bitcoin et Solana, marquant une avancée significative
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 09:58
Shiba Inu bondit de 30 % ! Mais pourquoi le rallye actuel de SHIB semble-t-il différent ?

Shiba Inu bondit de 30 % ! Mais pourquoi le rallye actuel de SHIB semble-t-il différent ?

L'article Shiba Inu bondit de 30 % ! Mais pourquoi le rallye actuel de SHIB semble-t-il différent ? est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu [SHIB] a commencé l'année avec
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 10:37