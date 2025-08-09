L'ETF au comptant d'Ethereum a enregistré un afflux net de 461 millions de dollars hier, marquant le quatrième jour consécutif d'afflux net

PANews a rapporté le 9 août que selon les données de SoSoValue, l'ETF spot Ethereum a enregistré un afflux net total de 461 millions de dollars américains hier (8 août, heure de l'Est des États-Unis).

L'ETF spot Ethereum avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF ETHA de Blackrock, avec un afflux net journalier de 255 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total d'ETHA a atteint 9,848 milliards de dollars américains.

Le second est l'ETF FETH de Fidelity, avec un afflux net journalier de 132 millions de dollars américains. L'afflux net historique total actuel de FETH a atteint 2,375 milliards de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF spot Ethereum était de 23,384 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (capitalisation boursière en pourcentage de la capitalisation boursière totale d'Ethereum) a atteint 4,77%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 9,816 milliards de dollars américains.