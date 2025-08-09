Une équipe Web3 prétendant être d'Ukraine a attiré des membres pour cloner du code malveillant sous prétexte d'un entretien.

PANews a rapporté le 9 août que selon SlowMist, un membre de la communauté virtuelle a récemment été invité à cloner localement un dépôt de code GitHub lors d'un entretien avec une équipe Web3 prétendant être d'Ukraine. Le membre a sagement refusé.
L'analyse a révélé que le dépôt contenait une porte dérobée qui, si cloné et exécuté, chargerait du code malveillant, installerait des dépendances malveillantes, volerait des données sensibles du navigateur et du portefeuille (comme le stockage des extensions Chrome et les phrases mnémoniques possibles), et les exfiltrerait vers le serveur de l'attaquant. Il s'agit d'une escroquerie en ligne utilisant des offres d'emploi comme appât. Soyez vigilant et n'exécutez jamais de code provenant de sources non vérifiées.
