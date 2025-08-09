Données CoinDesk : TRON dépasse les 600 milliards de dollars en transferts mensuels de Stablecoin

Ce contenu est fourni par un sponsor.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Genève, Suisse – 9 août 2025 – CoinDesk Data, la branche de recherche institutionnelle et d'analyse de CoinDesk, un média de premier plan dans l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain, a publié un rapport complet sur le protocole TRON. Le rapport offre une analyse détaillée des performances de TRON au premier semestre 2025, soulignant son leadership continu dans les règlements de stablecoins, sa croissance rapide d'utilisateurs et son influence croissante sur l'inclusion financière mondiale.

Le Rapport de Recherche sur le Protocole : Réseau TRON examine comment le modèle innovant de bande passante et d'énergie de TRON permet des transactions presque sans frais, tandis que son consensus Delegated Proof of Stake (DPoS), sécurisé par 27 Super Représentants, permet un débit élevé allant jusqu'à 2 000 transactions par seconde. Les résultats confirment le statut de TRON en tant que principale couche de règlement pour les stablecoins, facilitant la majorité des transactions pair-à-pair on-chain dans des régions clés, notamment l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique.

Points clés de CoinDesk :

USDT représente actuellement 61% de la capitalisation boursière mondiale des stablecoins, avec 50% de tous les USDT actuellement sur Tron, soulignant le rôle crucial de la chaîne dans le secteur des stablecoins.

Une analyse des tailles de transactions USDT sur TRON révèle que la majorité sont des transferts de faible valeur, reflétant une forte utilisation parmi les utilisateurs de détail et les entités axées sur les transferts de fonds. Environ 60% de toutes les transactions USDT sur TRON sont inférieures à 1 000 $, indiquant une forte adoption parmi les utilisateurs quotidiens et des modèles de transactions à haute fréquence.

Les données de 31 sociétés de paiement en stablecoins ont révélé que TRON était la blockchain la plus utilisée pour les transferts de stablecoins dans 35 des 50 pays inclus dans l'analyse.

Les résultats de la recherche confirment l'évolution réussie de TRON en tant que composant essentiel de l'infrastructure financière mondiale, combinant sophistication technique et utilité réelle pour servir des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Avec sa capacité démontrée à traiter des volumes élevés de transactions tout en restant accessible et rentable, TRON continue de mener l'expansion de l'accès aux services financiers numériques et de positionner la blockchain comme une alternative pratique aux systèmes de paiement traditionnels.

Lisez le rapport complet de Coindesk ici.

À propos de TRON DAO

TRON DAO est une DAO gouvernée par la communauté dédiée à accélérer la décentralisation d'Internet via la technologie blockchain et les DApps.

Fondée en septembre 2017 par H.E. Justin Sun, la blockchain TRON a connu une croissance significative depuis le lancement de son MainNet en mai 2018. TRON héberge la plus grande offre en circulation du stablecoin USD Tether (USDT), dépassant 82 milliards de dollars. En août 2025, la blockchain TRON a enregistré plus de 323 millions de comptes utilisateurs au total, plus de 11 milliards de transactions au total, et plus de 26 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), selon TRONSCAN.



TRONNetwork | TRONDAO | X | YouTube | Telegram | Discord | Reddit | GitHub | Medium | Forum

Contact Média

Yeweon Park

press@tron.network

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com n'accepte aucune responsabilité et n'est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou présumé être causé par ou en relation avec l'utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans l'article.