Au cours de la dernière heure, la liquidation des contrats sur l'ensemble du réseau s'élevait à 139 millions de dollars, et la liquidation d'ETH s'élevait à 114 millions de dollars.

Auteur : PANews
2025/08/09 13:19
PANews a rapporté le 9 août que les données de Coinglass montraient qu'au cours de la dernière heure, la liquidation totale des contrats sur le réseau du marché des cryptomonnaies s'élevait à 139 millions de dollars américains, dont 133 millions de dollars de liquidation de positions courtes ; le montant total de la liquidation d'ETH était de 114 millions de dollars, et le montant total de la liquidation de BTC était de 8,1518 millions de dollars.

Opportunité de marché
