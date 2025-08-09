CEXDEX+
Trump nomme Stephen Miran comme nouveau gouverneur de la Fed

2025/08/09 12:30
L'actuel Président du Conseil des conseillers économiques agira comme remplaçant temporaire d'Adriana Kugler qui a démissionné la semaine dernière.

Le président Trump sélectionne Stephen Miran pour un siège à la Réserve fédérale

Le président américain Donald Trump n'a pas perdu de temps pour remplacer l'ancienne gouverneure de la Réserve fédérale Adriana Kugler par l'un de ses conseillers de confiance, Stephen Miran qui, comme Trump, est un critique virulent de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell. Le président a fait cette annonce jeudi après-midi via Truth Social.

Trump nomme Stephen Miran comme nouveau gouverneur de la Fed(L'ancienne gouverneure de la Fed Adriana Kugler a démissionné la semaine dernière dans un contexte de tensions croissantes entre la banque centrale et l'administration Trump)

Miran était conseiller principal en politique économique au Département du Trésor pendant le premier mandat de Trump et préside actuellement le Conseil des conseillers économiques du président. Ce républicain de 41 ans a obtenu son doctorat en économie à l'Université Harvard et était chercheur principal à l'Institut Manhattan pour la recherche politique.

"J'ai choisi le Dr Stephen Miran, actuel Président du Conseil des conseillers économiques, pour occuper le siège qui vient d'être libéré au sein du Conseil de la Réserve fédérale jusqu'au 31 janvier 2026," a déclaré Trump. "Il est à mes côtés depuis le début de mon second mandat, et son expertise dans le monde de l'économie est sans égale — Il fera un travail remarquable."

Kugler, qui était l'une des sept gouverneurs du Conseil de la Réserve fédérale, a démissionné de façon surprenante la semaine dernière. Son mandat devait expirer en janvier 2026. Mais les tensions entre l'administration Trump et la Fed, qui agit indépendamment du pouvoir exécutif, se sont intensifiées ces derniers mois. Le président a appelé la banque centrale à réduire les taux de trois points pour économiser au gouvernement "un billion de dollars par an" en paiements d'intérêts sur la dette nationale vertigineuse de 36,67 billions de dollars.

Mais les membres de la Fed ont maintenu leur position, gardant les taux stables depuis décembre 2024, au grand mécontentement du président. Mais maintenant, avec le départ de Kugler et l'arrivée de Miran, il y aura au moins trois membres du conseil de la banque centrale, dont Christopher Waller et Michelle Bowman, qui pousseront pour une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre. Une refonte plus radicale de la banque centrale aura probablement lieu après l'expiration du mandat de Powell en mai 2026.

