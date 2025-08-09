Un trader a été complètement liquidé après que l'ETH a franchi les 4 200 $, avec une perte totale de plus de 15,85 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 13:29 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de Lookonchain, après que l'ETH a dépassé les 4 200 $, le trader 0xcB92 a été complètement liquidé, avec des pertes totales dépassant 15,85 millions de dollars.

Opportunité de marché Cours Ethereum (ETH) $3,264.07 $3,264.07 $3,264.07 -0.25% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Ethereum (ETH) en temps réel Acheter du ETH maintenant