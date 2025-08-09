Ibiza Final Boss Montre que le Marché des Memecoins Est Toujours Vivant

Le token, qui s'est inspiré du mème d'un homme profitant pleinement de sa vie à Ibiza, devenu populaire sous le nom d'Ibiza Final Boss, a augmenté de plus de 1 600 % depuis son inclusion sur Coingecko, montrant que même si BTC et ETH dominent les gros titres, les Memes Coins sont toujours d'actualité.

Ibiza Final Boss montre que les Memes Coins peuvent encore séduire

Le cas d'Ibiza Final Boss, un token mème dérivé du mème du même nom, a montré que les Memes Coins ont encore la capacité d'attirer des capitaux. Le token qui s'est appuyé sur un mème né d'une vidéo où Jack Kay, un homme de Newcastle, a été vu en train de s'amuser comme jamais en faisant la fête à Ibiza, a enregistré des gains considérables.

Le token, lancé sur Solana avec le ticker BOSS, a réussi à passer de presque 0 à près de 0,05 $ en quelques jours seulement, surfant sur la popularité des pitreries de Kay et de sa coiffure particulière. Le token compte plus de 20 000 détenteurs, et Kay est en passe de devenir une célébrité locale grâce à sa nouvelle notoriété.

Suivant les traces de célébrités virales des réseaux sociaux comme Hawk Tuah Girl, Kay retourne maintenant à Ibiza après avoir passé seulement un jour à Newcastle, pour profiter de sa célébrité.

L'experte en relations publiques Mayah Riaz a donné son avis sur les prochaines étapes que Kay doit suivre pour rapidement tirer profit du mème avant qu'il ne s'éteigne.

Elle a déclaré :

Ces activités sont susceptibles d'alimenter la popularité du mème et de faire grimper encore plus le token. BOSS a enregistré des volumes d'échanges de plus de 50 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

La combinaison du mème et du token Ibiza Final Boss montre que, bien que la folie des memecoins se soit probablement atténuée et que les gros titres se concentrent sur les Bitcoin Treasury Companies (BTCs) et l'adoption au niveau étatique, il y a encore de la place pour ce type d'adoption dans l'écosystème crypto.

