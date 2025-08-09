CEXDEX+
Fondateur de LD Capital : Le nouvel objectif d'ETH est de franchir les 5 000 $ et d'atteindre un nouveau sommet historique. Les baisses de taux d'intérêt attendues devraient inaugurer une saison d'altcoins de haute qualité.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 14:08
Ethereum
ETH$3,263.71+1.05%

PANews a rapporté le 9 août que le fondateur de LD Capital, Yi Lihua, a tweeté qu'après qu'ETH ait franchi le niveau de pression du double sommet de 4 000 $, le nouvel objectif est de franchir le nouveau sommet historique de 5 000 $ et de rattraper le taux de change de BTC de 10 000 $. Bien sûr, la hausse ne sera pas en ligne droite. Il est nécessaire de s'en tenir à la tendance du marché haussier et à la stratégie d'ajout de positions lors des replis du marché. En même temps, avec l'attente de baisses des taux d'intérêt, il y aura une saison de copycats de haute qualité.

Ethereum a ensuite augmenté et a brièvement dépassé les 4 200 $. Il a été dit que cette performance était conforme aux marchés haussiers de 2017 et 2020. Seul ETH peut ramener les investisseurs au marché haussier. Si vous détenez de l'ETH et ne le vendez pas à découvert, vous ne manquerez pas ce marché haussier.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

