La CBDC brésilienne Drex abandonne la blockchain pour un lancement l'année prochaine

Selon les médias locaux, la banque centrale brésilienne a dû abandonner l'élément décentralisé de la CBDC pour livrer une solution en 2026, en partie en raison de l'immaturité des solutions de confidentialité présentées.

La CBDC brésilienne abandonne la Blockchain pour un lancement en 2026

La Banque centrale du Brésil vise à accélérer le développement d'une monnaie numérique de banque centrale pour livrer une solution fonctionnelle dès que possible. Selon les médias locaux, drex, la Monnaie Numérique de Banque Centrale (CBDC) brésilienne, abandonnera la plupart de ses éléments de tokenisation et de blockchain, ciblant une date de lancement en 2026.

Fabio Araujo, coordinateur du projet drex à la banque centrale, a confirmé ce changement, déclarant que la nouvelle proposition sera livrée en deux phases : la première phase n'inclura pas d'aspect décentralisé, avec un lancement prévu l'année prochaine, et la seconde phase continuera à implémenter et à faire mûrir les technologies blockchain.

L'implémentation d'un drex centralisé implique que de nombreux cas d'utilisation testés pendant les deux phases du pilote ne pourront pas être mis en œuvre, étant donné le manque de programmabilité de l'architecture sous-jacente. De plus, il n'y a aucune garantie que le projet continuera à utiliser Hyperledger Besu, une solution de plateforme blockchain open-source compatible avec Ethereum qui avait été choisie pour drex en 2023.

Araujo a déclaré que, bien que les solutions de confidentialité présentées pour la version décentralisée de drex maintenant abandonnée, elles doivent encore s'améliorer pour devenir partie intégrante de la structure de sécurité du système financier brésilien. "Nous trouvons de bonnes solutions de confidentialité, mais apparemment elles ne sont pas suffisantes. Nous devons les mettre à l'épreuve", a-t-il déclaré à Valor Economico.

La confidentialité a été un obstacle aux ambitions décentralisées de drex depuis l'année dernière, lorsque la banque centrale a annoncé le report du pilote en raison de l'inefficacité des solutions de confidentialité présentées, qui manquaient de fonctionnalités pour offrir des niveaux de secret et de vérifiabilité comparables aux transactions bancaires.

Néanmoins, la version centralisée de drex offrira une solution de réconciliation de privilèges, qui ouvrira la porte à des opérations de crédit avec plusieurs types de collatéral. Les outils nécessaires pour implémenter cette fonctionnalité n'ont pas encore été annoncés.

