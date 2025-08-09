Données : La circulation d'USDC a augmenté d'environ 800 millions au cours des 7 derniers jours

PANews a rapporté le 9 août que selon les données officielles, Circle a émis environ 4,9 milliards d'USDC et racheté environ 4,2 milliards d'USDC au cours des sept jours se terminant le 7 août, augmentant l'approvisionnement en circulation d'environ 800 millions d'USDC. L'approvisionnement en circulation total d'USDC est de 64,6 milliards, avec des réserves d'environ 64,7 milliards de dollars, comprenant environ 9 milliards de dollars en espèces et environ 55,8 milliards de dollars détenus dans le Fonds de Réserve Circle.
