La "baleine avec un taux de gain de 75% dans quatre batailles ETH" a fermé toutes ses positions, entraînant une perte de 20,73 millions de dollars en shortant ETH

PANews a rapporté le 9 août que selon l'analyste on-chain Ember, une baleine avec un taux de gain de 75% dans quatre batailles ETH n'a pas ajouté à ses positions après que ses positions ont été liquidées cet après-midi, choisissant plutôt de tout fermer. Cette position courte a entraîné une perte de 20,73 millions de dollars américains.
Selon des informations précédentes, une baleine a été liquidée tôt le matin et sa position courte de plus de 10 000 ETH a été fermée de force, et la perte actuelle est d'environ 19 millions de dollars américains.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.