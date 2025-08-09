La "baleine avec un taux de gain de 75% dans quatre batailles ETH" a fermé toutes ses positions, entraînant une perte de 20,73 millions de dollars en shortant ETH

PANews a rapporté le 9 août que selon l'analyste on-chain Ember, une baleine avec un taux de gain de 75% dans quatre batailles ETH n'a pas ajouté à ses positions après que ses positions ont été liquidées cet après-midi, choisissant plutôt de tout fermer. Cette position courte a entraîné une perte de 20,73 millions de dollars américains.

Selon des informations précédentes, une baleine a été liquidée tôt le matin et sa position courte de plus de 10 000 ETH a été fermée de force, et la perte actuelle est d'environ 19 millions de dollars américains.