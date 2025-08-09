CEXDEX+
PANews a rapporté le 9 août que la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) du Brésil, Drex, abandonnera la plupart des technologies de tokenisation et de blockchain, avec une date de lancement prévue pour 2026, selon News.bitcoin,

La monnaie numérique de la banque centrale du Brésil, Drex, renoncera à la technologie blockchain pour un lancement en 2026.

2025/08/09 14:41
PANews a rapporté le 9 août que la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) du Brésil, Drex, abandonnera la plupart des technologies de tokenisation et de blockchain, avec une date de lancement prévue pour 2026, selon News.bitcoin, citant des médias locaux. Fabio Araujo, le coordinateur du projet Drex de la banque centrale, a confirmé ce changement et a déclaré que le nouveau plan sera mis en œuvre en deux phases : la première phase n'inclura pas d'éléments décentralisés et devrait être lancée l'année prochaine ; la deuxième phase continuera à mettre en œuvre et à affiner la technologie blockchain.

En raison du manque de programmabilité dans l'architecture sous-jacente, la mise en œuvre d'un Drex centralisé signifie que de nombreux cas d'utilisation testés pendant les deux phases du pilote ne seront pas possibles. De plus, il n'est pas clair si le projet pourra continuer à utiliser Hyperledger Besu, une solution de plateforme blockchain open-source compatible avec Ethereum qui avait été sélectionnée comme plateforme de développement pour Drex en 2023.

