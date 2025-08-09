Arthur Hayes : J'ai dû racheter tout l'ETH et j'ai juré de ne plus jamais cesser de prendre des profits Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 14:58 Partager

PANews a rapporté le 9 août qu'Arthur Hayes a tweeté : "Je dois tout racheter. Tom Lee (Président de Bitmine, la plus grande société de trésorerie ETH) me pardonneras-tu ? Je jure que je n'arrêterai plus jamais de prendre des profits." Des rapports antérieurs indiquaient qu'Arthur Hayes avait vendu environ 13,35 millions de dollars d'ETH, d'ENA et de PEPE. Il a également prédit que le Bitcoin testerait les 100 000 dollars et l'Ethereum les 3 000 dollars. Aujourd'hui, l'ETH a dépassé les 4 200 dollars avant de reculer, affichant un gain intrajournalier de 3,94%.

