Une adresse est soupçonnée de vendre 6314.12 ETH, d'une valeur de 25,45 millions de dollars

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de @ai_9684xtpa, l'adresse 0xbee...1EEEE est soupçonnée d'avoir vendu 6 314,12 ETH au cours des dernières 24 heures, d'une valeur de 25,45 millions de dollars américains, avec un prix de dépôt moyen de 4 031,67 dollars américains. L'adresse a commencé à déposer sur l'échange le 1er août, et a transféré un total de 12 599,5 ETH (48,4 millions de dollars américains) à ce jour.

