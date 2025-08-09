Acacia Research et ses partenaires pour développer une stratégie de prêt commercial adossé au Bitcoin

Acacia Research (Nasdaq : ACTG), une société cotée en bourse spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises dans les secteurs industriel, énergétique et technologique, a annoncé un partenariat pour mettre en œuvre une stratégie de prêt commercial adossé au Bitcoin.

Acacia s'est associée à Unchained Capital, une plateforme de services financiers Bitcoin, et à Build Asset Management, un conseiller en investissement spécialisé dans les stratégies axées sur le Bitcoin. Cette collaboration vise à acquérir des prêts commerciaux entiers garantis par du Bitcoin, qui seront émis par Unchained et vendus à une filiale d'Acacia. Le partenariat devrait fournir à Acacia des rendements attractifs ajustés au risque grâce à des prêts avec recours complet, utilisant le Bitcoin comme source sécurisée de collatéral. Le PDG Martin D. McNulty, Jr. a exprimé son enthousiasme pour cette initiative, soulignant son potentiel à générer de la valeur pour les actionnaires tout en permettant aux détenteurs de Bitcoin de conserver leur propriété et d'accéder à des liquidités. Cette démarche vise à s'aligner sur l'accent mis par Acacia sur les stratégies d'investissement innovantes dans un paysage financier en évolution.