Acacia Research et ses partenaires pour développer une stratégie de prêt commercial adossé au Bitcoin

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/09 15:30

Acacia Research (Nasdaq : ACTG), une société cotée en bourse spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises dans les secteurs industriel, énergétique et technologique, a annoncé un partenariat pour mettre en œuvre une stratégie de prêt commercial adossé au Bitcoin.

Acacia s'est associée à Unchained Capital, une plateforme de services financiers Bitcoin, et à Build Asset Management, un conseiller en investissement spécialisé dans les stratégies axées sur le Bitcoin. Cette collaboration vise à acquérir des prêts commerciaux entiers garantis par du Bitcoin, qui seront émis par Unchained et vendus à une filiale d'Acacia. Le partenariat devrait fournir à Acacia des rendements attractifs ajustés au risque grâce à des prêts avec recours complet, utilisant le Bitcoin comme source sécurisée de collatéral. Le PDG Martin D. McNulty, Jr. a exprimé son enthousiasme pour cette initiative, soulignant son potentiel à générer de la valeur pour les actionnaires tout en permettant aux détenteurs de Bitcoin de conserver leur propriété et d'accéder à des liquidités. Cette démarche vise à s'aligner sur l'accent mis par Acacia sur les stratégies d'investissement innovantes dans un paysage financier en évolution.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

