Glassnode : Le nombre d'acheteurs d'ETH pour la première fois et de traders momentum a considérablement augmenté au cours des derniers jours

PANews a rapporté le 9 août que Glassnode a tweeté une analyse indiquant qu'au cours des derniers jours, le nombre de premiers acheteurs et de traders momentum d'ETH a considérablement augmenté, indiquant qu'une nouvelle demande est entrée sur le marché, et les détenteurs existants sont également disposés à augmenter leur base de coûts et à participer à nouveau.

