Steak 'n Shake Vante l'Adoption du Bitcoin alors que les Ventes Grimpent en Flèche

La chaîne de restauration rapide Steak 'n Shake, qui appartient à Biglari Holdings (NYSE : BH.A ; BH), annonce que ses ventes à magasins comparables ont bondi de 10,7 % au deuxième trimestre et que le Bitcoin (BTC) a contribué au succès de l'entreprise.

"Au deuxième trimestre 2025, les ventes à magasins comparables de Steak 'n Shake ont augmenté de 10,7 %", a écrit l'entreprise dans un message publié vendredi sur X, remerciant la communauté Bitcoin peu après que Biglari a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre. "Le Bitcoin a été un véritable changement de donne. Merci aux Bitcoiners." Dan Edwards, directeur des opérations de Steak 'n Shake, a déclaré aux participants de la Bitcoin Conference en mai lors d'un discours que son entreprise "économisait 50 % en frais de traitement" simplement en adoptant la cryptomonnaie. "Bitcoin, Burgers & Beyond", a affirmé l'entreprise.