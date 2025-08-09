Données : Les baleines ont acheté environ 50 millions de XRP au cours des dernières 48 heures

PANews a rapporté le 9 août que selon les données divulguées par l'analyste on-chain Ali (@ali_charts) sur la plateforme X, les baleines ont acheté environ 50 millions de XRP au cours des dernières 48 heures.
