Xu Zhengyu : Les compagnies d'assurance de Hong Kong vont introduire la blockchain et d'autres technologies pour explorer la transformation, et AXA a relocalisé son siège social à Hong Kong

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 17:04

PANews a rapporté le 9 août que selon Sina Finance, le secrétaire financier de Hong Kong, Paul Chan, a déclaré sur les médias sociaux que les compagnies d'assurance de Hong Kong investiront dans des technologies avancées telles que l'IA, le big data et la blockchain pour promouvoir la transformation de l'industrie. Actuellement, AXA a été relocalisée à Hong Kong en tant que l'une des premières compagnies d'assurance.

