Xu Zhengyu : Les compagnies d'assurance de Hong Kong vont introduire la blockchain et d'autres technologies pour explorer la transformation, et AXA a relocalisé son siège social à Hong Kong Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 17:04 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon Sina Finance, le secrétaire financier de Hong Kong, Paul Chan, a déclaré sur les médias sociaux que les compagnies d'assurance de Hong Kong investiront dans des technologies avancées telles que l'IA, le big data et la blockchain pour promouvoir la transformation de l'industrie. Actuellement, AXA a été relocalisée à Hong Kong en tant que l'une des premières compagnies d'assurance.