Une ancienne baleine qui avait accumulé de l'ETH pendant 9 ans a vendu 4 723 ETH à un prix moyen de 7,7 $ Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 16:48

PANews a rapporté le 9 août que selon l'analyste on-chain Ember, une ancienne baleine qui avait accumulé 14 945 ETH à 7,79 $ il y a neuf ans a vendu des ETH à 4 005 $ en décembre dernier et à nouveau aujourd'hui. Les deux ventes ont été effectuées à des prix supérieurs à 4 000 $. A reçu et accumulé 14 945 ETH de ShapeShift il y a 9 ans (2016). À cette époque, le prix de l'ETH n'était que de 7,7 $, et ces ETH valaient 115 000 $.

En décembre de l'année dernière (2024), les ventes d'ETH ont commencé : 7 808 ETH ont été vendus à 4 005 $ pour 31,27 millions d'USDT ;

Il y a trois heures, la vente s'est poursuivie avec 4 723 pièces à un prix de 4 141 $.

