CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 9 août que selon Jinshi, l'outil de suivi des tarifs développé conjointement par l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds Monétaire International montre qu'à partir duPANews a rapporté le 9 août que selon Jinshi, l'outil de suivi des tarifs développé conjointement par l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds Monétaire International montre qu'à partir du

Le taux de tarif moyen des États-Unis a grimpé à son niveau le plus élevé depuis 1933.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 17:19
Polytrade
TRADE$0.05737-0.60%

PANews a rapporté le 9 août que selon Jinshi, l'outil de suivi des tarifs développé conjointement par l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds Monétaire International montre qu'au 7, le taux tarifaire moyen pondéré des États-Unis sur tous les produits dans le monde a augmenté à 20,11%, significativement plus élevé que les 2,44% du début de l'année. Les données montrent que le taux tarifaire moyen simple des États-Unis sur tous les biens dans le monde est passé de 2,08% au début de l'année à 17,39% le 7. Le volume du commerce mondial affecté a grimpé de 288,46 milliards de dollars au début de l'année à 2,747 billions de dollars actuellement. Le Yale Budget Lab, qui suit depuis longtemps l'impact des politiques tarifaires américaines, a publié un rapport le 7 montrant qu'avec de nouveaux ajustements aux politiques tarifaires américaines, le taux tarifaire effectif moyen a maintenant atteint 18,6%, le niveau le plus élevé depuis 1933.

Opportunité de marché
Logo de Polytrade
Cours Polytrade(TRADE)
$0.05737
$0.05737$0.05737
-1.10%
USD
Graphique du prix de Polytrade (TRADE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le Venezuela a-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Les experts répondent

Le Venezuela a-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Les experts répondent

L'article Le Venezuela possède-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Des experts répondent est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Le Venezuela possède-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Des experts
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 10:16
La société de courtage crypto HabitTrade a finalisé un tour de financement de Série A de près de 10 millions de dollars, mené par Chizicheng Technology.

La société de courtage crypto HabitTrade a finalisé un tour de financement de Série A de près de 10 millions de dollars, mené par Chizicheng Technology.

PANews a rapporté le 7 janvier que, selon une annonce officielle de HabitTrade, la société de courtage en cryptomonnaies a finalisé un financement de près de 10 millions de dollars
Partager
PANews2026/01/07 10:35
Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux

Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux

Le gouvernement américain pourrait être tenu de rembourser plus de 133,5 milliards de dollars si la Cour suprême juge que les tarifs douaniers de Trump sont illégaux.
Partager
Cryptopolitan2026/01/07 10:00