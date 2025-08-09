Le taux de tarif moyen des États-Unis a grimpé à son niveau le plus élevé depuis 1933. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 17:19 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon Jinshi, l'outil de suivi des tarifs développé conjointement par l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds Monétaire International montre qu'au 7, le taux tarifaire moyen pondéré des États-Unis sur tous les produits dans le monde a augmenté à 20,11%, significativement plus élevé que les 2,44% du début de l'année. Les données montrent que le taux tarifaire moyen simple des États-Unis sur tous les biens dans le monde est passé de 2,08% au début de l'année à 17,39% le 7. Le volume du commerce mondial affecté a grimpé de 288,46 milliards de dollars au début de l'année à 2,747 billions de dollars actuellement. Le Yale Budget Lab, qui suit depuis longtemps l'impact des politiques tarifaires américaines, a publié un rapport le 7 montrant qu'avec de nouveaux ajustements aux politiques tarifaires américaines, le taux tarifaire effectif moyen a maintenant atteint 18,6%, le niveau le plus élevé depuis 1933.

