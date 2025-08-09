Réseau Billions — actif dans le projet avec un œil sur l'airdrop

Dans cet article :
1. Guide pour compléter les activités
2. Conclusion
Billions Network est une plateforme pour la vérification sécurisée des utilisateurs et des Agents d'IA tout en préservant la confidentialité.
Au moment de la rédaction, le projet a lancé plusieurs activités qui permettent aux participants d'accumuler des points. Des rôles Discord et un programme d'Ambassadeur sont également disponibles.
Le projet a levé 30 millions de dollars de financement auprès de Coinbase Ventures, Polychain Capital, Polygon Labs et d'autres.
Dans ce guide, nous couvrirons les activités qui valent la peine d'être réalisées dans le projet en mettant l'accent sur l'airdrop.
- Allez sur le site web, inscrivez-vous avec votre e-mail et rejoignez le Discord du projet :
Page d'accueil. Données : Billions
- Plus bas sur la page, complétez les tâches sociales, les tâches quotidiennes, et connectez votre portefeuille EVM, X et Discord :
Achèvement des tâches. Données : Billions
3. Pour participer au programme d'Ambassadeur, remplissez le formulaire — vous devrez publier des tweets, des fils de discussion et d'autres contenus sur le projet. Également, accumulez des rôles dans Discord : Billions Genesis — pour détenir le NFT Billions Genesis ; Beta Tester — pour tester la version bêta de Billions ; Meme Master et Content Creator — pour créer du contenu ; Super OG, OG et Real Human — pour être actif dans les discussions.
Au moment de la rédaction, il n'y a pas d'informations précises sur les récompenses. Cependant, il est fort probable que les points seront convertis en tokens du projet lors du TGE. Par conséquent, restez actif dans le projet et visez l'airdrop.
Suivez les réseaux sociaux du projet pour rester à jour avec les mises à jour importantes.
Points forts :
- pas de coûts pour la participation ;
- points ;
- soyez actif sur Discord.
Si vous avez des questions pendant que vous complétez les activités, vous pouvez les poser dans notre chat Telegram.
Liens utiles : Site web | X | Discord
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.