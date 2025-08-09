Réseau Billions — actif dans le projet avec un œil sur l'airdrop

1. Guide pour compléter les activités 2. Conclusion Dans cet article :

Billions Network est une plateforme pour la vérification sécurisée des utilisateurs et des Agents d'IA tout en préservant la confidentialité.

Au moment de la rédaction, le projet a lancé plusieurs activités qui permettent aux participants d'accumuler des points. Des rôles Discord et un programme d'Ambassadeur sont également disponibles.

Le projet a levé 30 millions de dollars de financement auprès de Coinbase Ventures, Polychain Capital, Polygon Labs et d'autres.

Dans ce guide, nous couvrirons les activités qui valent la peine d'être réalisées dans le projet en mettant l'accent sur l'airdrop.

Allez sur le site web, inscrivez-vous avec votre e-mail et rejoignez le Discord du projet : Page d'accueil. Données : Billions Plus bas sur la page, complétez les tâches sociales, les tâches quotidiennes, et connectez votre portefeuille EVM, X et Discord : Achèvement des tâches. Données : Billions Page d'accueil. Données : BillionsAchèvement des tâches. Données : Billions 3. Pour participer au programme d'Ambassadeur, remplissez le formulaire — vous devrez publier des tweets, des fils de discussion et d'autres contenus sur le projet. Également, accumulez des rôles dans Discord : Billions Genesis — pour détenir le NFT Billions Genesis ; Beta Tester — pour tester la version bêta de Billions ; Meme Master et Content Creator — pour créer du contenu ; Super OG, OG et Real Human — pour être actif dans les discussions.