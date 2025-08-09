Fortune publie la liste des personnalités d'affaires les plus influentes du monde en 2025 : Jensen Huang en tête de liste Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 16:39 Partager

PANews a rapporté le 9 août que, selon IT Home, le magazine Fortune a publié sa liste des 100 personnalités d'affaires les plus influentes au monde pour 2025 le 5 août, heure locale. Huit entrepreneurs chinois figurent sur cette liste. Le fondateur et Directeur de la technologie (CTO) de Nvidia, Jensen Huang, a pris la première place pour la première fois, remplaçant le fondateur de Tesla, Elon Musk, qui occupait la première place l'année dernière. Le Directeur de la technologie (CTO) de Microsoft, Satya Nadella, le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, et Musk se sont classés respectivement deuxième, quatrième, et le Directeur de la technologie (CTO) de Google, Sundar Pichai, le fondateur d'OpenAI, le Directeur de la technologie (CTO) de J.P. Morgan, Jamie Dimon, et la Directrice de la technologie (CTO) de General Motors, Barra, se sont classés respectivement sixième, huitième, neuvième et dixième.

