Ripple et la SEC mettent fin à leur bataille juridique avec un rejet conjoint des appels

Le 7 août 2025, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a annoncé la clôture officielle de son litige juridique de plusieurs années contre Ripple Labs. La SEC et Ripple ont formellement mis fin à l'affaire en déposant une stipulation conjointe pour rejeter leurs appels respectifs devant le Second Circuit.

L'éditorial d'opinion suivant a été rédigé par Alex Forehand et Michael Handelsman pour Kelman.Law.

Une conclusion discrète mais définitive

Le rejet met fin à l'appel de la SEC contre le jugement partiel sommaire de 2023 du tribunal de district—qui a conclu que XRP n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu au public sur les plateformes d'échange—et à l'appel croisé de Ripple contestant la conclusion du tribunal selon laquelle ses ventes institutionnelles violaient la Loi sur les valeurs mobilières. Selon l'accord, chaque partie supportera ses propres frais juridiques et coûts. Aucun autre litige n'est prévu.

D'un procès retentissant à un règlement

La SEC a d'abord poursuivi Ripple en décembre 2020, alléguant que l'entreprise avait mené une offre de valeurs mobilières non enregistrée en vendant plus de 1,3 milliard de dollars de XRP. L'affaire est rapidement devenue un point focal pour l'industrie, avec des implications considérables sur la façon dont les tokens seraient traités selon la loi américaine.

En juillet 2023, la juge Analisa Torres a rendu une décision historique : les ventes programmatiques de XRP aux acheteurs particuliers sur les plateformes d'échange numériques ne constituaient pas des transactions de valeurs mobilières. Elle a constaté que ces acheteurs n'avaient pas l'attente nécessaire de profits issus des efforts de gestion de Ripple—un élément essentiel du test Howey. Cependant, le tribunal a également statué que les ventes directes de Ripple aux investisseurs institutionnels étaient des offres de valeurs mobilières non enregistrées. Ripple a ensuite été condamné à une amende de 125 millions de dollars en lien avec ces ventes.

Bien que la décision ait été techniquement un résultat partagé, elle a été largement considérée comme une victoire pour Ripple et l'industrie crypto au sens large. C'était également la première affaire majeure à établir une distinction juridique entre les ventes de tokens sur le marché secondaire et les offres directes, une ligne que la SEC avait précédemment refusé de reconnaître.

Un retrait stratégique des deux côtés

Plutôt que de poursuivre le litige en appel, Ripple et la SEC ont choisi de se retirer. Le rejet conjoint reflète une reconnaissance mutuelle que le temps—et le risque—de poursuites supplémentaires ne valait pas le bénéfice potentiel.

En juin, Ripple avait déjà signalé son intention de retirer son appel croisé après avoir conclu un accord avec la SEC sur les mesures correctives finales. Ce règlement comprenait des restrictions sur les futures ventes institutionnelles et des mesures de conformité, en plus de la pénalité monétaire.

L'étape finale est intervenue cette semaine, les deux parties demandant le rejet de toutes les réclamations d'appel en suspens. L'affaire étant enfin close, les deux parties peuvent revendiquer des victoires partielles tout en évitant l'incertitude d'une bataille d'appel prolongée.

Implications pour l'industrie crypto

Bien que l'affaire n'ait pas produit de précédent de la Cour suprême ou de décisions finales en appel, le litige—et particulièrement l'opinion de la juge Torres—façonnera probablement la manière dont les tribunaux et les régulateurs aborderont la classification des tokens à l'avenir. Il a confirmé que toutes les transactions crypto ne relèvent pas du cadre des valeurs mobilières, particulièrement sur les marchés secondaires où les acheteurs sont souvent anonymes et ignorent l'identité de l'émetteur, sans parler des promesses de gestion.

L'affaire a également souligné les limites stratégiques de la réglementation par l'application. Malgré tous les efforts de la SEC pour définir l'industrie crypto par le biais de litiges, elle fait maintenant face à un ensemble croissant de décisions qui compliquent ses revendications juridictionnelles. Pendant ce temps, le Congrès continue d'examiner une législation qui pourrait apporter plus de clarté au traitement des actifs numériques.

Ce qui vient ensuite

L'affaire Ripple étant désormais officiellement close, l'entreprise est libre d'avancer—tant aux États-Unis qu'à l'étranger—sans le poids des litiges fédéraux sur les valeurs mobilières. L'industrie crypto, à son tour, peut considérer ce résultat comme un signal prudemment optimiste : que les nuances comptent, que les tribunaux peuvent être plus réceptifs à la complexité technologique que les régulateurs ne l'ont été, et que les litiges, bien que coûteux, peuvent établir des limites significatives dans un paysage autrement incertain.

Le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, a marqué l'occasion par une brève déclaration sur X :

Pour les participants au marché naviguant dans cet environnement réglementaire en évolution, la saga Ripple offre à la fois un récit de mise en garde et une feuille de route. Kelman PLLC continue de suivre l'évolution de la réglementation crypto dans différentes juridictions et est disponible pour conseiller les clients naviguant dans ces paysages juridiques en évolution. Pour plus d'informations ou pour planifier une consultation, veuillez nous contacter.

Cet article est paru initialement sur Kelman.law.