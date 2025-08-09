La capitalisation boursière de BNB atteint 112,85 milliards de dollars, dépassant MicroStrategy et DBS Bank Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 17:50 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon les dernières données de 8marketcap, la capitalisation boursière de BNB a atteint 112,85 milliards de dollars américains, avec une augmentation de 7,72% au cours des 7 derniers jours. Elle a maintenant dépassé DBS, Pool de stratégie et Welltower, se classant 191e en termes de valeur de marché des actifs mondiaux.

