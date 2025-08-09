Analyse : Les émetteurs de Stablecoin comme Circle et Tether engloutissent la dette américaine et pourraient menacer le système de crédit

PANews a rapporté le 9 août que selon Fortune, les émetteurs de stablecoin comme Circle et Tether absorbent plus d'obligations du Trésor américain que la plupart des pays, ce qui pourrait remodeler l'économie américaine. Tether a divulgué les dernières données montrant qu'il détient plus de 100 milliards de dollars en obligations du Trésor américain, dépassant des pays comme les Émirats arabes unis et l'Allemagne.

Cependant, alors que les partisans des cryptomonnaies estiment que les stablecoins aideront à consolider la domination mondiale du dollar, les critiques avertissent que même si les stablecoins ne représentent qu'une petite partie du marché global, ils pourraient entraîner une instabilité financière dans le secteur bancaire car les stablecoins pourraient siphonner des fonds des dépôts bancaires, qui sont essentiels à la liquidité pour les prêts et pourraient menacer le système de crédit.