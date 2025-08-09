Prévisions pour Pi Network : Le PI peut-il revenir à 1$ d'ici 2025 ? Les analystes soutiennent que ce rival pourrait voler la vedette

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Les ETF Bitcoin et Ethereum enregistrent des afflux alors que Remittix gagne du terrain avant le lancement de son portefeuille Beta.

Aperçu Pi Coin s'enfonce près de ses plus bas historiques malgré les afflux d'ETF qui stimulent le sentiment.

Les analystes avertissent que Pi pourrait glisser à 0,30-0,32 $ sans dépasser rapidement 0,42 $.

L'intérêt pour Remittix augmente avant le lancement du portefeuille Beta au T3, les espoirs d'une multiplication par 100 s'intensifient.

Après plusieurs jours de débit, les ETF sont de retour en zone positive, un développement bienvenu pour de nombreux membres de la communauté crypto. Les ETF Bitcoin et Ethereum ont connu des jours consécutifs d'afflux, suggérant que le marché rebondit après la baisse de la semaine dernière. Pi Coin, le token du réseau Pi, est l'une des cryptomonnaies dont les observateurs du marché espèrent qu'elle bénéficiera du regain d'intérêt institutionnel entourant les actifs à risque.

Cependant, les choses ont pris une tournure défavorable, car davantage d'analystes pensent maintenant que le seuil de 1 $ avant la fin de l'année est hors de portée. Alors que les analystes débattent de la baisse potentielle du prix du réseau Pi, Remittix, un autre projet crypto, attire discrètement l'attention des investisseurs particuliers.

Les données on-chain montrent une forte augmentation du volume de transactions, avec des investisseurs majeurs qui se positionnent avant le prochain lancement du portefeuille Beta de Remittix plus tard ce trimestre. Voici un aperçu plus détaillé de ce qui motive ce changement.

Pi Coin : Une bataille contre le sentiment baissier

Pi Coin subit une pression de vente soutenue depuis fin mai, la récente faiblesse du marché le poussant vers de nouveaux plus bas historiques. Au moment de la rédaction, le prix du réseau Pi oscille entre la zone de 0,363 - 0,364 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures (environ 5,73 %) mais toujours en baisse de 9,04 % sur la semaine passée.

C'est une chute brutale par rapport à son pic de février de 2,99 $, représentant une baisse de 88 %. Le token se négocie seulement 5,5 % au-dessus de son plus bas historique de 0,3351 $ mercredi. D'un point de vue technique, le graphique de Pi Coin est en difficulté :

Pi Coin se négocie en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (MME) à 20 jours (0,4017 $), de sa MME à 50 jours (0,4704 $) et de sa MME à 200 jours (0,6025 $).

Le MACD est fermement baissier (c'est-à-dire 0,0356 en dessous de la ligne de signal).

Le support clé se situe à 0,31-0,33 $, avec une résistance à 0,40-0,42 $.

La condition du prix du réseau Pi est désastreuse ; un échec à dépasser le niveau de résistance de 0,42 $ avant lundi pourrait annoncer plus de problèmes. Les analystes spéculent sur une nouvelle baisse de 6 à 8 %, pouvant potentiellement glisser dans la fourchette de prix de 0,30 à 0,32 $ d'ici mi-août si la riposte des acheteurs n'est pas suffisante.

Remittix : Un rival à 100x qui fait les gros titres

Remittix est un protocole de paiement conçu pour donner aux utilisateurs et aux entreprises la pleine propriété de leurs paiements transfrontaliers. Son architecture hybride combine le règlement on-chain avec l'intégration fiat, un traitement de transaction fluide et une infrastructure évolutive pour les conversions mondiales de crypto en fiat.

L'infrastructure de RTX est déjà opérationnelle et prête à s'étendre avec le lancement du portefeuille bêta plus tard au T3. La feuille de route est axée sur l'exécution, et c'est pourquoi les experts pensent que RTX pourrait connaître un rallye d'au moins 100x dans ce cycle.

Trois raisons majeures pour lesquelles le retail se tourne vers Remittix, et les experts soutiennent le projet :

Les utilisateurs expérimentés en crypto et les débutants peuvent facilement utiliser la plateforme Remittix, ce qui signifie un potentiel d'adoption bien au-delà des utilisateurs de DeFi.

L'infrastructure de paiement de la solution PayFi prendra en charge plus de 40 cryptos et plus de 30 monnaies fiduciaires au lancement, ce qui se traduit par un marché adressable massif pour les transferts mondiaux.

Remittix est idéal pour les freelances et les entreprises, donnant au projet un cas d'utilisation pratique qui se traduit par un volume de transactions réel ; un qui pourrait clôturer sur un marché de 190 $.

Pour en savoir plus sur Remittix, visitez son site web et ses réseaux sociaux, cadeau de 250 000 $.