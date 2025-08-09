Au cours des dernières 24h, le montant des positions courtes d'ETH liquidées a dépassé 200 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 17:53 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon les données de Coinglass, le montant total des liquidations de positions longues et courtes d'ETH au cours des dernières 24 heures a atteint 229 millions de dollars américains, dont les liquidations de positions courtes ont atteint 207 millions de dollars américains et les liquidations de positions longues se sont élevées à 22,2376 millions de dollars américains.

