L'extension de traduction pour navigateur "Immersive Translator" a suspendu sa fonction de partage de pages web bilingues en raison de fuites de confidentialité.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 18:22

PANews a rapporté le 9 août que l'extension de traduction de navigateur "Immersive Translator" a annoncé sur la plateforme X : "Nous avons récemment reçu des commentaires de la communauté indiquant qu'un petit nombre d'utilisateurs ont partagé par inadvertance des pages pouvant contenir des informations personnelles lors de l'utilisation de cette fonctionnalité et n'ont pas réussi à les supprimer rapidement de leurs profils. Pour éviter les risques potentiels de confidentialité, nous avons décidé de supprimer temporairement cette fonctionnalité et ne la réactiverons pas tant qu'un mécanisme de protection de la confidentialité complet ne sera pas établi. Il convient de noter que cela n'implique pas la fuite de contenu traduit ou de données utilisateur backend, car les liens accessibles de l'extérieur ne sont générés que lorsque les utilisateurs utilisent activement la fonctionnalité de partage de pages web bilingues."

