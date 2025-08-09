La capitalisation boursière de l'USDC dépasse 65 milliards de dollars, établissant un nouveau sommet historique

CEXDEX+
Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 17:47
PANews a rapporté le 9 août que les dernières données de Coingecko montraient que la valeur marchande de l'USDC, le stablecoin en dollar américain émis par Circle, a dépassé 65 milliards de dollars américains, atteignant actuellement 65 296 704 123 dollars américains, établissant un nouveau sommet historique. Le volume de transactions au cours des dernières 24 heures a atteint 8 037 340 079 dollars américains.

