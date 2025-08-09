CEXDEX+
Animoca, Standard Chartered et HKT vont demander une licence de Stablecoin à Hong Kong

2025/08/09 18:30
Animoca Brands, Standard Chartered Bank Hong Kong (SCBHK) et HKT ont lancé Anchorpoint Financial Limited, une coentreprise basée à Hong Kong qui demande une licence d'émetteur de stablecoin dans le cadre du nouveau régime réglementaire de la ville.

La coentreprise Anchorpoint vise l'émission de Stablecoin sous licence à Hong Kong

Animoca Brands, Standard Chartered Bank (Hong Kong) et HKT ont formé Anchorpoint Financial Limited, une coentreprise hongkongaise axée sur le développement de solutions de stablecoin sous licence.

Selon un article de blog, Anchorpoint a formellement exprimé son intérêt auprès de l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) pour obtenir une licence d'émetteur de stablecoin, suite à l'introduction de l'ordonnance sur les stablecoins de la ville le 1er août 2025. Cette initiative positionne Anchorpoint pour opérer dans le cadre du nouveau cadre réglementaire de Hong Kong pour les actifs numériques indexés sur des monnaies fiduciaires.

Les trois entreprises travaillent ensemble depuis juillet 2024 au sein du bac à sable pour émetteurs de stablecoin de la HKMA, testant comment les stablecoins réglementés peuvent faciliter les paiements, améliorer l'efficacité du marché et établir un pont entre l'innovation web3 et l'infrastructure financière traditionnelle.

Evan Auyang, Président du Groupe Animoca Brands, a déclaré : "Les stablecoins représentent l'un des cas d'utilisation les plus convaincants dans le web3. Alors que les actifs continuent de se déplacer on-chain, le stablecoin référencé en monnaie fiduciaire et réglementé par la HKMA est important pour renforcer la position de Hong Kong en tant que centre financier international de premier plan."

Si elle est approuvée, les stablecoins d'Anchorpoint pourraient devenir un élément clé de l'écosystème d'actifs numériques de Hong Kong, soutenant à la fois les cas d'utilisation institutionnels et l'adoption par les particuliers.

Animoca Brands apporte son expertise en blockchain et sa portée sur le marché web3, SCBHK contribue avec son réseau bancaire mondial, et HKT fournit l'infrastructure de télécommunications, créant ensemble une approche unique et intégrée de la finance numérique.

