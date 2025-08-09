Arthur Hayes dépense 10,5 millions USDC pour acheter ETH Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 18:52 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance de Lookonchain, Arthur Hayes a vendu 2 373 ETH à 3 507 $ il y a une semaine, d'une valeur de 8,32 millions de dollars. Il y a quatre heures, il a dépensé 10,5 millions d'USDC pour acheter de l'ETH.

