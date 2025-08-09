Carlyle Group a constitué une position longue sur le courtier en cryptomonnaies Robinhood au deuxième trimestre Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 19:04 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon un rapport 13F déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, le géant mondial de la gestion d'actifs alternatifs Carlyle Group a établi une position longue dans la populaire plateforme de courtage crypto Robinhood au deuxième trimestre, augmentant ses participations dans StandardAero et se désengageant de WeRide, Seacor Marine, Spruce Bio et Instacart. Il a également réduit ses participations dans Smart Share, Global et Complete Solaria, laissant ses principales participations dans StandardAero, Soleno, Phathom Pharma, Pony AI et Invitation Homes.