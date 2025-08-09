LM Funding America : les avoirs en Bitcoin ont chuté à 150,4 en juillet, avec une production minière atteignant 5,9 BTC. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 20:11 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon Globenewswire, la société de mining de Bitcoin LM Funding America, cotée au Nasdaq, a publié un rapport non audité sur le mining de Bitcoin et les opérations au 31 juillet. La société a miné 5,9 BTC en juillet, mais a vendu 11 BTC. À la fin juillet, ses avoirs en Bitcoin ont chuté à environ 150,4, d'une valeur d'environ 17,8 millions de dollars américains.

