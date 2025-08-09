CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 9 août que selon Globenewswire, la société minière de Bitcoin cotée au Nasdaq, LM Funding America, a publié un rapport non audité sur l'exploitation minière de Bitcoin et les opérations au 31 juillet. LePANews a rapporté le 9 août que selon Globenewswire, la société minière de Bitcoin cotée au Nasdaq, LM Funding America, a publié un rapport non audité sur l'exploitation minière de Bitcoin et les opérations au 31 juillet. Le

LM Funding America : les avoirs en Bitcoin ont chuté à 150,4 en juillet, avec une production minière atteignant 5,9 BTC.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 20:11
Bitcoin
BTC$92,709.53-1.25%

PANews a rapporté le 9 août que selon Globenewswire, la société de mining de Bitcoin LM Funding America, cotée au Nasdaq, a publié un rapport non audité sur le mining de Bitcoin et les opérations au 31 juillet. La société a miné 5,9 BTC en juillet, mais a vendu 11 BTC. À la fin juillet, ses avoirs en Bitcoin ont chuté à environ 150,4, d'une valeur d'environ 17,8 millions de dollars américains.

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$92,699.53
$92,699.53$92,699.53
-1.01%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Uniswap : Un mouvement de 5M de tokens UNI pourrait-il mettre en danger un support CLÉ ?

Uniswap : Un mouvement de 5M de tokens UNI pourrait-il mettre en danger un support CLÉ ?

L'article Uniswap : Un mouvement de 5M de tokens UNI pourrait-il mettre en péril le support CLÉ ? est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Uniswap [UNI] se prépare soit pour un rallye massif ou
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 10:04
Verbatim Définit l'Avenir de la Technologie Quotidienne au CES 2026

Verbatim Définit l'Avenir de la Technologie Quotidienne au CES 2026

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Alors que le CES 2026 rassemble l'industrie technologique mondiale à Las Vegas, Verbatim Americas profite de ce moment pour mettre en avant un renouveau
Partager
AI Journal2026/01/07 10:00
Le Venezuela a-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Les experts répondent

Le Venezuela a-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Les experts répondent

L'article Le Venezuela possède-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Des experts répondent est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Le Venezuela possède-t-il vraiment 600 000 Bitcoins ? Des experts
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 10:16