PANews a rapporté le 9 août que le co-fondateur de Jupiter meow a publié sur la plateforme X : "99,99% de ma valeur nette personnelle, de mon travail de vie et de mon héritage sont en JUP. Mes fonds personnels,

Le co-fondateur de Jupiter meow répond aux préoccupations de la Communauté virtuelle concernant "200 000 jetons JUP non émis" : les fonds personnels et ceux des autres co-fondateurs sont bloqués jusqu'en 2030

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 19:37
PANews a rapporté le 9 août que le co-fondateur de Jupiter meow a publié sur la plateforme X : "99,99% de ma valeur nette personnelle, de mon travail et de mon héritage sont en JUP. Mes fonds personnels, comme ceux des autres fondateurs, sont bloqués et ne peuvent pas être liquidés avant 2030. Cependant, une erreur très grave a été commise au cours de l'année écoulée. En essayant de rassurer la communauté et de garder tout le monde heureux, nous avons mis en œuvre diverses opérations de lock-up et de burn pour prouver notre responsabilité. Mais la dure réalité est que personne ne se soucie de ce que fait Jupiter. Au lieu de cela, l'attention s'est accrue de façon exponentielle sur le budget de 200 000 JUP qui n'a pas encore été distribué. Malgré cela, l'objectif du travail dans les mois à venir restera de consolider le produit, et les discussions avec la DAO et la communauté suivront. Je ne peux faire aucune promesse pour le moment."

